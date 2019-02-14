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Максимальный доход - Банки.ру
Mastercard Platinum — Локо-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 7 689 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 0,5 до 10%
- 10% в категориях "Кино", "Развлечения" при сумме покупок от 5 000 руб. в указанных категориях, макс. 1 000 руб. (по 31.03.19);
- 0,5% за любые покупки, макс. 15 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,5% до 10,1%
3,5% годовых при поддержании остатка на счете или оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 40 000 руб., а также при сумме остатка от 5 млн руб.; 8,6% годовых при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 40 000 руб.; 10,1% годовых в месяц активации карты и далее при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 7 689 ₽
по 699 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одновременно следующих условий:
- ежедневный остаток на счете в течение расчетного месяца 40 000 руб. и более;
- ежемесячная сумма покупок и/или платежей в Локо-Онлайн 40 000 руб. и более
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 10% от суммы перерасхода единовременно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- до 3-х дополнительных карт бесплатно;
- увеличение ставки на остаток до 0,1 п.п. при оформлении карты по промо-коду Банки.ру
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- увеличение ставки на остаток до 0,1 п.п. при оформлении карты по промо-коду Банки.ру;
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие с рублевой карты в сторонних устройствах;
- наличие cash back
Особые ограничения
- карта предоставляется при предъявлении клиентом промокода, полученного в смс-сообщении или письме электронной почты, указанного при отправке заявки с сайта banki.ru;
- при расчете оборота по карте банк учитывает платежи, совершенные через интернет-банк, включая все операции в пользу юридических лиц и госорганов с коэффициентом 2
Дата актуализации
14.02.2019 11:44
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Максимальный доход - Банки.ру» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-50-50 — единая справочная служба