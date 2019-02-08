Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 150 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% Снятие наличных в ПВН других банков 1% Лимиты по операциям снятие наличных: 250 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц (начиная со второго);

проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 08.02.2019 16:18 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.