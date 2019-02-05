Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 100 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

срок действия карты - 1 год;

номинал - от 500 до 15 000 рублей;

возможно повторное пополнение карты до 15 000 рублей Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 05.02.2019 12:07 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.