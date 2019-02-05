Вход
Чувашкредитпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Предоплаченная

Visa Classic — Чувашкредитпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
100 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • срок действия карты - 1 год;
  • номинал - от 500 до 15 000 рублей;
  • возможно повторное пополнение карты до 15 000 рублей
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 12:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Предоплаченная» в 8 городах России
3 430
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 8
Банкоматы 32
посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 30-93-09