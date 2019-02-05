Чувашкредитпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Предоплаченная
Visa Classic — Чувашкредитпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
100 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- срок действия карты - 1 год;
- номинал - от 500 до 15 000 рублей;
- возможно повторное пополнение карты до 15 000 рублей
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 12:07
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Предоплаченная» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
- Адрес
- 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 30-93-09