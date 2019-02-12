Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Дополнительная информация срок действия карты - 8 лет;

система контроля и управления доступом, учет посещаемости школы,учреждений дополнительного образования, оплата школьного питания;

запрос остатка в устройствах других банков- 20 руб.;

бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению;

СМС-информирование - 70 руб. начиная со 2-го месяца;

лимит пополнения - 15 000 руб. Требования к держателю карты Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения комплект карт состоит из предоплаченной карты MasterCard PayPass (на обратной стороне карты размещена Ф. И. О. и фотография ученика, являющего держателем карты) и предоплаченной карты MasterCard;

возможность использования карты в сети Интернет отсутствует Дата актуализации 12.02.2019 11:21 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.