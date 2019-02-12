Ак Барс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Карта школьника 5-11 класс
MasterCard Unembossed «Карта школьника» — Ак Барс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- срок действия карты - 8 лет;
- система контроля и управления доступом, учет посещаемости школы,учреждений дополнительного образования, оплата школьного питания;
- запрос остатка в устройствах других банков- 20 руб.;
- бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению;
- СМС-информирование - 70 руб. начиная со 2-го месяца;
- лимит пополнения - 15 000 руб.
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- комплект карт состоит из предоплаченной карты MasterCard PayPass (на обратной стороне карты размещена Ф. И. О. и фотография ученика, являющего держателем карты) и предоплаченной карты MasterCard;
- возможность использования карты в сети Интернет отсутствует
Дата актуализации
12.02.2019 11:21
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта школьника 5-11 класс» в 93 городах России
52 661Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 200-53-03 — единая справочная служба