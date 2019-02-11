Генбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
ГЕНстандарт Мир Классическая
Мир Классическая — Генбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 800 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
2 800 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0,3%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц; установка / изменение индивидуального лимита - 350 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- технология 3D Secure
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;
- крупная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
11.02.2019 15:46
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ГЕНстандарт Мир Классическая» в 31 городе России
10 646Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба