Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay /Google Pay Cash Back 0,5% за любые покупки на сумму не менее 30 000 руб. / 400 долл. / 350 евро; максимальная сумма возврата - 3 000 руб. / 40 долл. / 35 евро в месяц Выпуск и обслуживание 3 500 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Первоначальный взнос: 500 руб. Выпуск и обслуживание 53 $ 3 500 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Первоначальный взнос: 5 долл. Выпуск и обслуживание 47 € 3 500 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Первоначальный взнос: 5 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1%, мин. 300 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 400 руб. - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент) - на территории РФ

1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент) - на территории РФ

1,5%, мин. 5 долл. - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. (эквивалент) в день и в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент) - на территории РФ

1%, мин. 3 евро - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент) - на территории РФ

1,5%, мин. 5 евро - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. (эквивалент) в день и в месяц Дополнительная информация возможно открытие картсчета в фунтах стерлингов и китайских юанях;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в стороннем банкомате - 30 руб. (эквивалент) за операцию;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, без комиссии Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН сторонних банков на территории РФ;

наличие cash back Минусы требуется первоначальный взнос Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года Дата актуализации 11.02.2019 16:46 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.