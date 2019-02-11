Вход
Экспобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Актив Cashback

Mastercard World «Актив Cashback» — Экспобанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 500 ₽
  • cash back 0,5%
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay /Google Pay
Cash Back
0,5%
  • за любые покупки на сумму не менее 30 000 руб. / 400 долл. / 350 евро; максимальная сумма возврата - 3 000 руб. / 40 долл. / 35 евро в месяц
Выпуск и обслуживание
3 500 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Первоначальный взнос: 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1%, мин. 300 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 400 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • возможно открытие картсчета в фунтах стерлингов и китайских юанях;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в стороннем банкомате - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН сторонних банков на территории РФ;
  • наличие cash back
Минусы
  • требуется первоначальный взнос
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
11.02.2019 16:46
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Актив Cashback» в 10 городах России
4 566
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Экспобанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Сайт
expobank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 6
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-07-70 — единая справочная служба