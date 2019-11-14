Дебетовая карта Mastercard в Алма Банке

Mastercard Standard — Первый Инвестиционный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 900 до 2 100 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Выпуск и годовое обслуживание
900 - 2 100 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия:

  • 900 руб. - на 1 год;
  • 1500 руб. - на 2 года;
  • 2100 руб.- на 3 года.
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0,9%, мин. 90 руб. в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 91,25% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 2% от суммы операции
Дата актуализации 14.11.2019 17:29
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 14.11.2019 17:29
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за выдачу наличных в банкоматах банка Уралсиб
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок действия карты
Дата актуализации 14.11.2019 17:29
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard» в 1 городе России
2 303
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Справочная информация
АО «Первый Инвестиционный Банк»
Адрес
127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 36, корп. 1
ОГРН
1027739222246
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(499) 400-09-99

Дебетовая карта "Mastercard"


С каждым годом все больше граждан предпочитают пользоваться дебетовыми карточками, чтобы оплачивать покупки и услуги. Причина проста — на них можно хранить собственные денежные средства в любом количестве и тратить их по своему усмотрению.

Финансовые организации выпускают дебетовые карты разных типов. Их владельцы расплачиваются за товары в магазинах, платят за услуги, снимают наличные, переводят средства между счетами и т. д. Этот инструмент приравнивается к вкладу, поэтому надежно защищается АСВ.

Понятие

Пластик данного типа отличается от кредитки тем, что на нем находятся именно личные деньги человека. Описываемый счет не предназначен для получения займа, владельцу он необходим только для хранения некоторой суммы и осуществления безналичных платежей. Обслуживание в этой ситуации обходится в несколько раз дешевле, а некоторые ФО даже делают его бесплатным.

Важно также и то, что отказ при обращении маловероятен. Заказать ее могут физические лица, являющиеся российскими гражданами и имеющие регистрацию по месту жительства.

Как оформить

На заказ карты Mastercard Алма Банка уйдет совсем немного времени. Процедура стандартна и не зависит от выбранного способа оформления:

  • Прямо в банке. Плюс в том, что здесь можно получить подробную консультацию специалиста и помощь в заполнении бланка.
  • В режиме онлайн. Это значительно сэкономит время заявителя.

Фактически, перечня необходимых документов для заказа карточки не существует. Все делается по паспорту клиента.

Преимущества и недостатки

У дебетовой карты много достоинств, например полная безопасность и защита денег. Наличие при себе крупной суммы наличными — всегда серьезный риск, потому что ее владелец легко может стать жертвой вора или мошенника. Кроме того, средства можно потерять.

Mastercard карта от Алма Банка позволит не думать о подобных вариантах развития событий — даже если она будет утеряна, владелец сразу же позвонит в ФО и заблокирует счет.

Минусом может считаться платное обслуживание, а также ограничение на снятие наличных.

Как пользоваться

Совершаются любые платежные операции, например:

  • пополнение счета и списание средств;
  • оплата товаров, услуг;
  • осуществление переводов;
  • платежи в ЖКХ;
  • открытие счетов в рублях, иностранной валюте и т. д.

Кроме того, доступны дополнительные опции для контроля баланса и участие в программах лояльности.

Чтобы воспользоваться услугой, стоит внимательно ознакомиться с условиями карты Mastercard, целями открытия, а потом подобрать то, что принесет максимальную выгоду. Обязательно учитываются все моменты, связанные с использованием и обслуживанием счета. Для этого соискателю пригодится сайт Banki.ru, на котором можно сразу выделить подходящие варианты на одной странице и без лишних усилий сопоставить их характеристики. Лучшее предложение найдется практически само собой. Посетителю портала останется нажать кнопку «Онлайн-заявка» и перейти к ее оформлению.

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