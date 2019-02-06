Momentum
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 0 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 0 €
- бонусная программа
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- другое
Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 "Спасибо" = 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- до 20% бонусов за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
- 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
- дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе
срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
- 0% (0,5% от суммы превышения суточного лимита) / 0,75% при снятии в структурных подразделениях иных территориальных / дочерних банков
- 0% (0,5% от суммы превышения суточного лимита) / 0,75% при снятии в структурных подразделениях иных территориальных, дочерних банков
1%, мин. 150 руб.
1%, мин. 150 руб.
0% (0,5% от суммы превышения суточного лимита) / 0,75% при снятии в структурных подразделениях иных территориальных / дочерних банков
- 0% (0,5% от суммы превышения суточного лимита) / 0,75% при снятии в структурных подразделениях иных территориальных, дочерних банков
1%, мин. 5 долл.
1%, мин. 5 долл.
0% (0,5% от суммы превышения суточного лимита) / 0,75% при снятии в структурных подразделениях иных территориальных / дочерних банков
- 0% (0,5% от суммы превышения суточного лимита) / 0,75% при снятии в структурных подразделениях иных территориальных, дочерних банков
1%, мин. 5 евро
1%, мин. 5 евро
- плата за СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
- не требуется
- не требуется
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- бонусная программа;
- моментальная выдача карты
- бесплатное снятие наличных возможно только в пределах территориального банка, в котором был открыт счет
- выдается при наличии пластика в офисе банка
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России