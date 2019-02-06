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Сбербанк России, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Momentum

MasterCard Standard «Momentum» — Сбербанк России
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • MasterCard Standard «Momentum» — Сбербанк России
  • Visa Classic «Momentum» — Сбербанк России
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • другое

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 "Спасибо" = 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

  • до 20% бонусов за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
  • 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
  • дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются

Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% (0,5% от суммы превышения суточного лимита) / 0,75% при снятии в структурных подразделениях иных территориальных / дочерних банков
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% (0,5% от суммы превышения суточного лимита) / 0,75% при снятии в структурных подразделениях иных территориальных, дочерних банков
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • бонусная программа;
  • моментальная выдача карты
Минусы
  • бесплатное снятие наличных возможно только в пределах территориального банка, в котором был открыт счет
Особые ограничения
  • выдается при наличии пластика в офисе банка
Дата актуализации
06.02.2019 12:59
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Momentum» в 7235 городах России
154 979
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 546
Банкоматы 1374
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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