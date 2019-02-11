Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Maestro

Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Samsung Pay

Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются ежеквартально 0,1%

Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются ежеквартально 0,01%

Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются ежеквартально 0,01%

Выпуск и обслуживание 150 ₽

Выпуск и обслуживание 2 $ 150 руб. (эквивалент)

Выпуск и обслуживание 2 € 150 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1% сверх ежемесячного лимита

Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 20 руб. - до 150 000 руб. в месяц, 2% - от 150 000 руб. до 200 000 руб. в месяц, 5% - от 200 000 до 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% - в банкоматах российских банков

1,5%, мин. 150 руб. - в банкоматах иных банков

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% - в ПВН российских банков

1,5%, мин. 150 руб. - в ПВН иных банков

Лимиты по операциям снятие наличных в банкомате банка: 50 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц, 150 000 руб. - лимит бесплатного снятия в месяц; в пвн банка - 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1% сверх ежемесячного лимита

Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 20 руб. - до 150 000 руб. в месяц, 2% - от 150 000 руб. до 200 000 руб. в месяц, 5% - от 200 000 до 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% - в банкоматах российских банков

1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) - в банкоматах иных банков

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% - в ПВН российских банков

1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) - в ПВН иных банков

Лимиты по операциям снятие наличных в банкомате банка: 50 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц, 150 000 руб. - лимит бесплатного снятия в месяц; в пвн банка - 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1% сверх ежемесячного лимита

Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 20 руб. - до 150 000 руб. в месяц, 2% - от 150 000 руб. до 200 000 руб. в месяц, 5% - от 200 000 до 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% - в банкоматах российских банков

1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) - в банкоматах иных банков

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% - в ПВН российских банков

1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) - в ПВН иных банков

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка: 50 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц, 150 000 руб. - лимит бесплатного снятия в месяц; в пвн банка - 500 000 руб. в месяц