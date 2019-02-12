Финансовая независимость Black Edition
- стоимость обслуживания от 0 до 42 000 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 735 $
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 596 €
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
- Mastercard Black Edition
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- 5% за покупки в категориях "Рестораны и бары" и "Магазины Duty Free";
- 10% на АЗС;
- 1% за прочие покупки;
- до 10% по временным акциям;
- макс. сумма возмещения в месяц - 7 500 руб.
по 3 500 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 100 000 руб.;
- минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 800 000 руб.
по 3 500 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 100 000 руб.;
- минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 800 000 руб. (в эквиваленте)
по 3 500 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 100 000 руб.;
- минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 800 000 руб. (в эквиваленте)
0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
0% за первые 5 операций в месяц, далее:
- 1%, мин. 199 руб.;
- 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
0% за первые 5 операций в месяц, далее:
- 1%, мин. 199 руб.;
- 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
0% за первые 5 операций в месяц, далее:
- 1%, мин. 4 долл.;
- 4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
0% за первые 5 операций в месяц, далее:
- 1%, мин. 4 долл.;
- 4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц
0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц
0% за первые 5 операций в месяц, далее:
- 1%, мин. 4 евро;
- 4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц
0% за первые 5 операций в месяц, далее:
- 1%, мин. 4 евро;
- 4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц
- до 5-ти дополнительных карт Gold, выпуск карты Priority Pass - бесплатно;
- консьерж-сервис, "Личный юрист", "Личный консул" (1 услуга), "Личный водитель" (2 поездки) - бесплатно;
- две бесплатные программы страхования на выбор из предложенного банком списка;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых ;
- СМС-информирование, запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- 20% скидка на аренду сейфовых ячеек
- не требуется
- не требуется
- возможна отмена платы за обслуживание;
- 5 бесплатных операций по выдаче наличных в сторонних устройствах в месяц;
- начисление процентов на остаток;
- наличие cash back
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-74-74 — единая справочная служба