Обслуживание карты Тип карты Mastercard Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back от 1 до 10% 5% за покупки в категориях "Рестораны и бары" и "Магазины Duty Free";

10% на АЗС;

1% за прочие покупки;

до 10% по временным акциям;

макс. сумма возмещения в месяц - 7 500 руб. Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток свыше 300 000 руб. 5,5% Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток свыше 5 000 долл. 0,5% Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток свыше 4 500 евро 0,5% Выпуск и обслуживание 0 - 42 000 ₽ по 3 500 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 100 000 руб.; минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 800 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 735 $ по 3 500 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 100 000 руб.; минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 800 000 руб. (в эквиваленте)

Выпуск и обслуживание 0 - 596 € по 3 500 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 100 000 руб.; минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 800 000 руб. (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 5 операций в месяц, далее: 1%, мин. 199 руб.;

4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% за первые 5 операций в месяц, далее: 1%, мин. 199 руб.;

4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 700 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 5 операций в месяц, далее: 1%, мин. 4 долл.;

4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% за первые 5 операций в месяц, далее: 1%, мин. 4 долл.;

4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 5 операций в месяц, далее: 1%, мин. 4 евро;

4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% за первые 5 операций в месяц, далее: 1%, мин. 4 евро;

4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц Дополнительная информация до 5-ти дополнительных карт Gold, выпуск карты Priority Pass - бесплатно;

консьерж-сервис, "Личный юрист", "Личный консул" (1 услуга), "Личный водитель" (2 поездки) - бесплатно;

две бесплатные программы страхования на выбор из предложенного банком списка;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых ;

СМС-информирование, запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

20% скидка на аренду сейфовых ячеек Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможна отмена платы за обслуживание;

5 бесплатных операций по выдаче наличных в сторонних устройствах в месяц;

начисление процентов на остаток;

наличие cash back Дата актуализации 12.02.2019 10:15 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.