Обслуживание карты Тип карты Mastercard Maestro Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 200 ₽ со 2-го года: 150 руб. Выпуск и обслуживание 3 $ со 2-го года: 150 руб. (эквивалент) стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Выпуск и обслуживание 3 € со 2-го года: 150 руб. (эквивалент) стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных - 500 000 руб. в месяц; в банкоматах - 100 000 руб. в сутки, в ПВН - 200 000 руб. в сутки; комиссия за снятие сверх установленных лимитов - 1% от суммы выдачи сверх установленных лимитов Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2,5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2,5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных - 7 000 долл. в месяц; в банкоматах - 1 400 долл. в сутки, в ПВН - 2 800 долл. в сутки; комиссия за снятие сверх установленных лимитов - 1% от суммы выдачи сверх установленных лимитов Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных - 6 500 евро в месяц; в банкоматах - 1 300 евро в сутки, в ПВН - 2 600 евро в сутки; комиссия за снятие сверх установленных лимитов - 1% от суммы выдачи сверх установленных лимитов Дополнительная информация услуга "СМС-уведомление" - бесплатно, "СМС-инфо" - 50 руб. в месяц;

неразрешенный овердрафт - 36% годовых для карт в рублях, 25% годовых для карт в валюте;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 0,1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата со второго года обслуживания Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 29.01.2019 22:24 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.