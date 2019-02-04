Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы другое программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; плата за подключение к программе - 2 000 руб.; начисление бонусов: 1,25% от суммы покупки (1 бонус за 80 руб.); минимальная сумма операции для начисления бонусов - 300 руб.; максимальное количество - 250 000 бонусов в год Выпуск и обслуживание 8 000 - 10 000 ₽ со 2-го года: 8 000 руб. комиссия за участие в бонусной программе - 2 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб.

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 000 руб. в месяц, 500 000 руб. в сутки Дополнительная информация страхование жизни и здоровья при поездках за рубеж и по территории России на сумму до 50 000 евро - бесплатно;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатное страхование Минусы высокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения комиссия за участие в бонусной программе - 2 000 руб. Дата актуализации 04.02.2019 13:24 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.