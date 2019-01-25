Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

чип

бесконтактные платежи (PayPass) оплата проезда на городском пассажирском транспорте г. Москвы (ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс", ОАО "Центральная ППК"); на карту могут быть записаны любой бумажный билет действующего тарифного меню - "Единый", "ТАТ", "90 минут", а также абонементы на пригородные электропоезда Выпуск и обслуживание 120 - 180 ₽ 120 / 180 руб. единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года Выпуск и обслуживание 2 - 3 $ 120 / 180 руб. (эквивалент) единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года Выпуск и обслуживание 2 - 2 € 120 / 180 руб. (эквивалент) единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 800 долл. в день, до 4 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 700 евро в день, до 3 500 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);

выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы льготное получение наличных в сторонних устройствах;

бесконтактная оплата проезда Особые ограничения возможен выпуск карты нерезидентам при формировании ими обеспечительного депозита на сумму от 15 000 руб. (эквивалент) Дата актуализации 25.01.2019 10:09 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.