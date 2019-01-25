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Тройка

Mastercard Standard Unembossed «Тройка» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 120 до 180 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Unembossed
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)

оплата проезда на городском пассажирском транспорте г. Москвы (ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс", ОАО "Центральная ППК"); на карту могут быть записаны любой бумажный билет действующего тарифного меню - "Единый", "ТАТ", "90 минут", а также абонементы на пригородные электропоезда

Выпуск и обслуживание
120 - 180 ₽

120 / 180 руб. единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%, мин. 150 руб.;
  • 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5%, мин. 150 руб.;
  • 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
  • выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • льготное получение наличных в сторонних устройствах;
  • бесконтактная оплата проезда
Особые ограничения
  • возможен выпуск карты нерезидентам при формировании ими обеспечительного депозита на сумму от 15 000 руб. (эквивалент)
Дата актуализации
25.01.2019 10:09
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Тройка» в 213 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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