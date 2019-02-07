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МТС Smart Деньги (для абонентов МТС)

Mastercard Platinum «МТС Smart Деньги» — МТС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 199 ₽
  • cash back до 8%
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • неименная;
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 3 до 8%

возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019):

  • 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций

макс. сумма возврата без ограничений

Бонусы
  • сотовые операторы

получение сертификата на скидку в размере 100% абонентской платы на услуги связи ПАО "МТС" при выполнении одного из условий:

  • сумма покупок по карте более 10 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 50 000 руб. - тариф Smart / опция МТС Планшет / Smart Безлимитище / тариф Х / Мой Безлимитище / Мой smart;
  • сумма покупок по карте более 20 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 70 000 руб. - тариф Smart Non Stop / Smart Безлимитище+ / Тарифище;
  • сумма покупок по карте более 30 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 100 000 руб. - тариф Smart+ / Smart Забугорище / Наш Smart
Выпуск и обслуживание
199 ₽

единовременно за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (в кассе банка ежемесячный лимит не установлен)
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • недорогое обслуживание;
  • невысокая комиссия за выдачу наличных в сторонних устройствах;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бонусная программа
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта предоставляется только для абонентов МТС, использующих ТП Smart, Smart+, Smart Non Stop, Smart Безлимитище, Smart Безлимитище+, Мой Безлимитище, Хайп и тарифную опцию МТС Планшет
Дата актуализации
07.02.2019 10:13
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «МТС Smart Деньги (для абонентов МТС)» в 60 городах России
51 657
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 51
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт