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МТС Smart Деньги (для абонентов МТС)
Mastercard Platinum «МТС Smart Деньги» — МТС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 199 ₽
- cash back до 8%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- неименная;
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 3 до 8%
возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019):
- 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций
макс. сумма возврата без ограничений
Бонусы
- сотовые операторы
получение сертификата на скидку в размере 100% абонентской платы на услуги связи ПАО "МТС" при выполнении одного из условий:
- сумма покупок по карте более 10 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 50 000 руб. - тариф Smart / опция МТС Планшет / Smart Безлимитище / тариф Х / Мой Безлимитище / Мой smart;
- сумма покупок по карте более 20 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 70 000 руб. - тариф Smart Non Stop / Smart Безлимитище+ / Тарифище;
- сумма покупок по карте более 30 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 100 000 руб. - тариф Smart+ / Smart Забугорище / Наш Smart
Выпуск и обслуживание
199 ₽
единовременно за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (в кассе банка ежемесячный лимит не установлен)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- недорогое обслуживание;
- невысокая комиссия за выдачу наличных в сторонних устройствах;
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- карта предоставляется только для абонентов МТС, использующих ТП Smart, Smart+, Smart Non Stop, Smart Безлимитище, Smart Безлимитище+, Мой Безлимитище, Хайп и тарифную опцию МТС Планшет
Дата актуализации
07.02.2019 10:13
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «МТС Smart Деньги (для абонентов МТС)» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт