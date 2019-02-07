Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) неименная;

Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 3 до 8% возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019): 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций макс. сумма возврата без ограничений Бонусы сотовые операторы получение сертификата на скидку в размере 100% абонентской платы на услуги связи ПАО "МТС" при выполнении одного из условий: сумма покупок по карте более 10 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 50 000 руб. - тариф Smart / опция МТС Планшет / Smart Безлимитище / тариф Х / Мой Безлимитище / Мой smart;

сумма покупок по карте более 20 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 70 000 руб. - тариф Smart Non Stop / Smart Безлимитище+ / Тарифище;

сумма покупок по карте более 30 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 100 000 руб. - тариф Smart+ / Smart Забугорище / Наш Smart Выпуск и обслуживание 199 ₽ единовременно за выпуск карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (в кассе банка ежемесячный лимит не установлен) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы недорогое обслуживание;

невысокая комиссия за выдачу наличных в сторонних устройствах;

бесплатное СМС-информирование;

бонусная программа Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения карта предоставляется только для абонентов МТС, использующих ТП Smart, Smart+, Smart Non Stop, Smart Безлимитище, Smart Безлимитище+, Мой Безлимитище, Хайп и тарифную опцию МТС Планшет Дата актуализации 07.02.2019 10:13 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.