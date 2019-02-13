Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard World

Мир -Maestro

Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave)

Cash Back 1% от суммы безналичных операций, макс. - 5 000 руб. в месяц;

до 30% за покупки в интернет-магазинах партнеров банка возвращается обратно на карту (список интернет-магазинов можно посмотреть на сайте банка); сумма вознаграждения не ограничена

Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых начисляются на остаток от 30 000 руб.; проценты не начисляются при сумме остатка до 30 000 руб. 4%

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01%

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01%

Выпуск и обслуживание 720 - 1 020 ₽ со 2-го года: 720 руб. 60 руб. в месяц за обслуживание;

300 руб. за выпуск карты Visa с индивидуальным дизайном

Выпуск и обслуживание 11 - 16 $ со 2-го года: 720 руб. (эквивалент) 60 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание;

300 руб. (эквивалент) за выпуск карты Visa с индивидуальным дизайном

стоимость обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ

Выпуск и обслуживание 10 - 14 € со 2-го года: 720 руб. (эквивалент) 60 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание;

300 руб. (эквивалент) за выпуск карты Visa с индивидуальным дизайном

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 250 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 250 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: в банкомате - 100 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц, в ПВН - 300 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 250 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 250 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: в банкомате - 100 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц, в ПВН - 300 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 250 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 250 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: в банкомате - 100 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц, в ПВН - 300 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц