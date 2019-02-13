Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard World Premium

Мир -Maestro

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)

Cash Back 1% от суммы безналичных операций, макс. - 10 000 руб. в месяц;

до 30% за покупки в интернет-магазинах партнеров банка возвращается обратно на карту (список интернет-магазинов можно посмотреть на сайте банка); сумма вознаграждения не ограничена

Начисление процентов на остаток средств на счете 5% годовых начисляются на остаток от 40 000 руб.; проценты не начисляются при сумме остатка до 40 000 руб. 5%

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01%

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01%

Выпуск и обслуживание 2 400 ₽ (200 руб. в месяц)

Выпуск и обслуживание 37 $ (200 руб. в месяц)

Выпуск и обслуживание 32 € (200 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 500 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 500 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: в банкомате - 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц, в ПВН - 750 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: в банкомате - 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц, в ПВН - 750 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: в банкомате - 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц, в ПВН - 750 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц