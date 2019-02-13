Эксклюзивная
- стоимость обслуживания от 0 до 7 500 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 114 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 101 €
- начисление процентов на остаток
- Visa Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
со 2-го года: 0-7 500 руб.
- 625 руб. в месяц стоимость обслуживания;
- при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000 руб. плата за месяц не взимается
со 2-го года: 0-7 500 руб. (эквивалент)
- 625 руб. (эквивалент) в месяц стоимость обслуживания;
- при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000,00 руб. плата за месяц не взимается;
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
со 2-го года: 0-7 500 руб. (эквивалент)
- 625 руб. (эквивалент) в месяц стоимость обслуживания;
- при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000,00 руб. плата за месяц не взимается;
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц
0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц
1%, мин. 100 руб.
1,5%, мин. 120 руб.
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)
- предоставляются скидки до 25% при оплате картой по программе "Мир скидок";
- кэшбэк-сервис до 30% за покупки в интернет-магазинах партнеров банка возвращается обратно на карту (список интернет-магазинов можно посмотреть на сайте банка); сумма вознаграждения не ограничена;
- бесплатное предоставление карты PriorityPass, плата за посещение VIP-залов в аэропортах мира - 27 долл.;
- бесплатное СМС-информирование;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
- не требуется
- не требуется
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
- высокая стоимость обслуживания при несоблюдении требований банка, обеспечивающих бесплатное обслуживание
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба