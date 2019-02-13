Обслуживание карты

Тип карты Visa Platinum

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave)

Начисление процентов на остаток средств на счете 6% годовых начисляются на остаток от 50 000 руб.; проценты не начисляются при сумме остатка до 50 000 руб. 6%

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01%

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01%

Выпуск и обслуживание 0 - 7 500 ₽ со 2-го года: 0-7 500 руб. 625 руб. в месяц стоимость обслуживания;

при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000 руб. плата за месяц не взимается

Выпуск и обслуживание 0 - 114 $ со 2-го года: 0-7 500 руб. (эквивалент) 625 руб. (эквивалент) в месяц стоимость обслуживания;

при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000,00 руб. плата за месяц не взимается;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ

Выпуск и обслуживание 0 - 101 € со 2-го года: 0-7 500 руб. (эквивалент) 625 руб. (эквивалент) в месяц стоимость обслуживания;

при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000,00 руб. плата за месяц не взимается;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: в банкомате - 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц, в ПВН -1 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: в банкомате - 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц, в ПВН -1 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: в банкомате - 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц, в ПВН -1 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц