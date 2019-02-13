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Центр-инвест, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Эксклюзивная

Visa Platinum — Центр-инвест
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 7 500 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Visa Platinum — Центр-инвест
  • Visa Platinum — Центр-инвест
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
6% годовых начисляются на остаток от 50 000 руб.; проценты не начисляются при сумме остатка до 50 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 7 500 ₽

со 2-го года: 0-7 500 руб.

  • 625 руб. в месяц стоимость обслуживания;
  • при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000 руб. плата за месяц не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкомате - 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц, в ПВН -1 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • предоставляются скидки до 25% при оплате картой по программе "Мир скидок";
  • кэшбэк-сервис до 30% за покупки в интернет-магазинах партнеров банка возвращается обратно на карту (список интернет-магазинов можно посмотреть на сайте банка); сумма вознаграждения не ограничена;
    • бесплатное предоставление карты PriorityPass, плата за посещение VIP-залов в аэропортах мира - 27 долл.;
    • бесплатное СМС-информирование;
    • конвертация - по курсу банка;
    • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания при несоблюдении требований банка, обеспечивающих бесплатное обслуживание
Дата актуализации
13.02.2019 17:09
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Эксклюзивная» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
Сайт
www.centrinvest.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 22
Банкоматы 154
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Телефоны
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба