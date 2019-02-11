Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 50 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 30 000 руб. в месяц, 1% - от 30 001 до 250 000 руб. в месяц, 5% - от 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 30 000 руб. в месяц, 1% - от 30 001 до 250 000 руб. в месяц, 5% - от 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб.

1%, мин. 100 руб. - в банкоматах объединённой сети Запсибкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день; комиссия за изменение дневного лимита по заявлению клиента - 50 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц, услуга "Мобильный банк" - 60 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 5% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

сверхлимитная задолженность - 50% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

пониженная комиссия в банкоматах банков-партнеров

невысокая плата за СМС-информирование Минусы наличие комиссии за снятие свыше 30 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН банка Особые ограничения карта оформляется для перечисления социальных выплат и пособий Дата актуализации 11.02.2019 13:56 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.