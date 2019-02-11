Курган, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Социальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 50 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
50 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 30 000 руб. в месяц, 1% - от 30 001 до 250 000 руб. в месяц, 5% - от 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 30 000 руб. в месяц, 1% - от 30 001 до 250 000 руб. в месяц, 5% - от 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1%, мин. 100 руб. - в банкоматах объединённой сети Запсибкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день; комиссия за изменение дневного лимита по заявлению клиента - 50 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц, услуга "Мобильный банк" - 60 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 5% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- сверхлимитная задолженность - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- пониженная комиссия в банкоматах банков-партнеров
- невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
- наличие комиссии за снятие свыше 30 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
- карта оформляется для перечисления социальных выплат и пособий
Дата актуализации
11.02.2019 13:56
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
- Адрес
- 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Курган
- Телефоны
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(3522) 60-04-10