Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете 4,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

1% - в банкоматах банков-партнеров;

0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

1% - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: 100 000 руб. в день и в месяц Дополнительная информация карта не предназначена для работы в сети интернет;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков;

пониженная комиссии за снятие в банкоматах и кассах банков-партнеров Особые ограничения карты открываются для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения, либо лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (требуется перевод пенсии в банк)

карта не предназначена для работы в сети интернет Дата актуализации 07.02.2019 11:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.