Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная Мир
Мир Классическая — Саровбизнесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 1% - в банкоматах банков-партнеров;
- 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 1% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 100 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
- карта не предназначена для работы в сети интернет;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков;
- пониженная комиссии за снятие в банкоматах и кассах банков-партнеров
Особые ограничения
- карты открываются для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения, либо лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (требуется перевод пенсии в банк)
- карта не предназначена для работы в сети интернет
Дата актуализации
07.02.2019 11:31
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саров
- Телефоны
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(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба