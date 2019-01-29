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системы Мир Классическая

Специальная

Мир Классическая «Стандарт» — Русь
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 4 000 руб. в месяц, свыше 4 000 руб. в месяц - 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0% - в банкоматах банка Оренбург
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0% - в ПВН банка Оренбург
Лимиты по операциям
снятие наличных: 180 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная со 2-го месяца предоставления услуги (плата за месяц не взимается при совершении безналичных покупок на сумму от 10 000 руб. в месяц);
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Оренбург
Особые ограничения
  • карта предназначена для оплаты услуг школьного питания; для получения компенсации родительской платы за детский сад;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
29.01.2019 16:32
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Специальная» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 7
Банкоматы 27
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Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00