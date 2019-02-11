Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 4 500 ₽ Выпуск и обслуживание 90 $ Выпуск и обслуживание 80 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 500 000 руб. в месяц

0,5% - от 500 001 до 3 000 000 руб. в месяц

1% - от 3 000 001 до 6 000 000 руб. в месяц

5% - от 6 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 500 000 руб. в месяц

0,5% - от 500 001 до 3 000 000 руб. в месяц

1% - от 3 000 001 до 6 000 000 руб. в месяц

5% - от 6 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 100 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 10 000 долл. в месяц

0,5% - от 10 001 до 60 000 долл. в месяц

1% - от 60 001 до 120 000 долл. в месяц

5% - 120 001 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 10 000 долл. в месяц

0,5% - от 10 001 до 60 000 долл. в месяц

1% - от 60 001 до 120 000 долл. в месяц

5% - 120 001 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 2 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 2 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 9 000 евро в месяц

0,5% - от 9 001 до 55 000 евро в месяц

1% - от 55 001 до 110 000 евро в месяц

5% - от 110 001 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 9 000 евро в месяц

0,5% - от 9 001 до 55 000 евро в месяц

1% - от 55 001 до 110 000 евро в месяц

5% - от 110 001 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 1,8 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 1,8 евро Дополнительная информация СМС-информирование, услуга "Мобильный банк" - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+2,5% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,3 долл. / 0,27 евро;

сверхлимитная задолженность - 50% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка (свыше 500 000 руб. / 10 000 долл. / 9 000 евро в месяц) Дата актуализации 11.02.2019 13:57 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.