Курган, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Перспектива Platinum
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 4 500 ₽
- стоимость обслуживания 90 $
- стоимость обслуживания 80 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
4 500 ₽
Выпуск и обслуживание
90 $
Выпуск и обслуживание
80 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 500 000 руб. в месяц
- 0,5% - от 500 001 до 3 000 000 руб. в месяц
- 1% - от 3 000 001 до 6 000 000 руб. в месяц
- 5% - от 6 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 500 000 руб. в месяц
- 0,5% - от 500 001 до 3 000 000 руб. в месяц
- 1% - от 3 000 001 до 6 000 000 руб. в месяц
- 5% - от 6 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 10 000 долл. в месяц
- 0,5% - от 10 001 до 60 000 долл. в месяц
- 1% - от 60 001 до 120 000 долл. в месяц
- 5% - 120 001 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 10 000 долл. в месяц
- 0,5% - от 10 001 до 60 000 долл. в месяц
- 1% - от 60 001 до 120 000 долл. в месяц
- 5% - 120 001 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 2 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 2 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 9 000 евро в месяц
- 0,5% - от 9 001 до 55 000 евро в месяц
- 1% - от 55 001 до 110 000 евро в месяц
- 5% - от 110 001 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 9 000 евро в месяц
- 0,5% - от 9 001 до 55 000 евро в месяц
- 1% - от 55 001 до 110 000 евро в месяц
- 5% - от 110 001 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 1,8 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 1,8 евро
Дополнительная информация
- СМС-информирование, услуга "Мобильный банк" - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+2,5% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,3 долл. / 0,27 евро;
- сверхлимитная задолженность - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка (свыше 500 000 руб. / 10 000 долл. / 9 000 евро в месяц)
Дата актуализации
11.02.2019 13:57
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Перспектива Platinum» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
- Адрес
- 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Курган
- Телефоны
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(3522) 60-04-10