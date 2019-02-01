Сургутнефтегазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Подарочная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Prepaid
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Выпуск и обслуживание
0 ₽
срок действия карты - 1 год
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- номинал карты - от 500 руб. до 15 тыс. руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
- снятие наличных не предусмотрено;
- перевыпуск карты не осуществляется
Дата актуализации
01.02.2019 10:19
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба