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системы Мир-Maestro

Мир-Maestro

Мир «Мир-Maestro®» — МТС Банк
Основные характеристики
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • чип
Выпуск и обслуживание

со 2-го года: 0 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Сбербанка и ВТБ24)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. (в кассе банка без ограничений) в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно или 900 руб. единовременно на весь срок действия карты
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • бесплатное снятие средств в банкоматах ВТБ 24 и Сбербанка
Минусы
  • взимание комиссии за получение наличных в кассах банка
Особые ограничения
  • выпускается клиентам,получающим или планирующим получать выплаты бюджетного характера (пенсий, пособий, стипендий, денежные довольствия военнослужащих)
Дата актуализации
20.01.2019 22:27
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир-Maestro» в 60 городах России
38 513
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт