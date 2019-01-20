Обслуживание карты Тип карты Мир -Maestro Технологические особенности индивидуальный дизайн

чип Выпуск и обслуживание со 2-го года: 0 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Сбербанка и ВТБ24) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. (в кассе банка без ограничений) в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно или 900 руб. единовременно на весь срок действия карты Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

бесплатное снятие средств в банкоматах ВТБ 24 и Сбербанка Минусы взимание комиссии за получение наличных в кассах банка Особые ограничения выпускается клиентам,получающим или планирующим получать выплаты бюджетного характера (пенсий, пособий, стипендий, денежные довольствия военнослужащих) Дата актуализации 20.01.2019 22:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.