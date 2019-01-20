МТС Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир-Maestro
Мир-Maestro
Мир «Мир-Maestro®» — МТС Банк
Основные характеристики
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- чип
Выпуск и обслуживание
со 2-го года: 0 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Сбербанка и ВТБ24)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. (в кассе банка без ограничений) в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно или 900 руб. единовременно на весь срок действия карты
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное снятие средств в банкоматах ВТБ 24 и Сбербанка
Минусы
- взимание комиссии за получение наличных в кассах банка
Особые ограничения
- выпускается клиентам,получающим или планирующим получать выплаты бюджетного характера (пенсий, пособий, стипендий, денежные довольствия военнослужащих)
Дата актуализации
20.01.2019 22:27
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир-Maestro» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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