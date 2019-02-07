Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Cash Back 0,5% начисляется от суммы операций по оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет (без ограничений по сумме) Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются при условии поступлении сумм пенсий, пособий, субсидий в текущем календарном месяце 3,75% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин. 120 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин. 150 руб.

0% в ПВН ВУЗ-банка Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20% Дополнительная информация изменение ПИН-кода - бесплатно;

СМС-информирование - 50 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток на картсчете;

отсутствие комиссии в банкоматах банков-партнеров Особые ограничения карта предназначена для зачисления пенсий и пособий;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 07.02.2019 13:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.