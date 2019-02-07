Уральский Банк Реконструкции и Развития, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Доходная карта пенсионера
Мир Классическая — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 0,5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
0,5%
- начисляется от суммы операций по оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет (без ограничений по сумме)
Начисление процентов на остаток средств на счете
3,75%
проценты начисляются при условии поступлении сумм пенсий, пособий, субсидий в текущем календарном месяце
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% от суммы, мин. 120 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% от суммы, мин. 150 руб.
- 0% в ПВН ВУЗ-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%
Дополнительная информация
- изменение ПИН-кода - бесплатно;
- СМС-информирование - 50 руб.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток на картсчете;
- отсутствие комиссии в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта предназначена для зачисления пенсий и пособий;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
07.02.2019 13:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная карта пенсионера» в 95 городах России
24 908Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса