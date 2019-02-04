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Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Карта с индивидуальным дизайном

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • другое

программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; начисление бонусов:

  • 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб.), максимальное количество - 5 000 бонусов в год, порог для траты - 1 000 бонусов
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 120 руб.
  • 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в месяц, 1 000 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 2 долл. / 2 евро в месяц, начиная с третьего;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб / 0,6 долл. / 0,6 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • индивидуальный дизайн;
  • наличие бонусной программы
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
04.02.2019 13:22
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта с индивидуальным дизайном» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77