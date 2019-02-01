ВУЗ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Активный
Visa Classic Unembossed — ВУЗ-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- cash back 1%
- стоимость обслуживания 22 $
- cash back 1%
- стоимость обслуживания 19 €
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
1%
начисляется от суммы безналичных покупок, в том числе в сети Интернет
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
единовременная плата за весь срок действия карты (2 года)
Выпуск и обслуживание
22 $
1 500 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года)
Выпуск и обслуживание
19 €
1 500 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2% от суммы, мин. 200 руб.
- 0% - в банкоматах УБРиР
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2% от суммы, мин. 250 руб.
- 0% ( при снятии до 15 000 руб. в некоторых кассах взимается комиссия 50 руб.) в ПВН УБРиР
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2% от суммы, мин. 200 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах УБРиР
Снятие наличных в ПВН других банков
2% от суммы, мин. 250 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2% от суммы, мин. 200 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах УБРиР
Снятие наличных в ПВН других банков
2% от суммы, мин. 250 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- смена ПИН-кода - 10 руб.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (в банкоматах УБРиР бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирвание
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Активный";
- плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия – 2 года
Дата актуализации
01.02.2019 13:08
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Активный» в 29 городах России
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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