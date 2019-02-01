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ВУЗ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Активный

Visa Classic Unembossed — ВУЗ-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 500 ₽
  • cash back 1%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
1%

начисляется от суммы безналичных покупок, в том числе в сети Интернет

Выпуск и обслуживание
1 500 ₽

единовременная плата за весь срок действия карты (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2% от суммы, мин. 200 руб.
  • 0% - в банкоматах УБРиР
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2% от суммы, мин. 250 руб.
  • 0% ( при снятии до 15 000 руб. в некоторых кассах взимается комиссия 50 руб.) в ПВН УБРиР
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • смена ПИН-кода - 10 руб.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (в банкоматах УБРиР бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирвание
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Активный";
  • плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия – 2 года
Дата актуализации
01.02.2019 13:08
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Активный» в 29 городах России
3 893
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
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Телефоны
8 800 700-27-00