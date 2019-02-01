Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back 1% начисляется от суммы безналичных покупок, в том числе в сети Интернет(без ограничений по сумме) Выпуск и обслуживание 4 500 ₽ единовременная плата за весь срок действия карты (2 года) Выпуск и обслуживание 66 $ 4 500 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Выпуск и обслуживание 58 € 4 500 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2% от суммы, мин. 200 руб.

0% - в банкоматах УБРиР Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 250 руб.

0% ( при снятии до 15 000 руб. в некоторых кассах взимается комиссия 50 руб.) в ПВН УБРиР Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2% от суммы, мин. 200 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах УБРиР Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 250 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2% от суммы, мин. 200 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах УБРиР Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 250 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

смена ПИН-кода - 10 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (в банкоматах УБРиР бесплатно) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирвание Минусы высокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета услуг "Активный";

плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия – 2 года Дата актуализации 01.02.2019 13:08 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.