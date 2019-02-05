Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 900 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год слбслуживания Выпуск и обслуживание 13 $ 900 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 11 € 900 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в день: до 50 000 руб. в устройствах банка, до 20 000 руб. в сторонних устройствах Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в день: до 2 500 долл. в устройствах банка, до 700 долл. в сторонних устройствах Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в день: до 2 500 евро в устройствах банка, до 700 евро в сторонних устройствах Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 24% годовых;

СМС-информирование - 90 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банках Минусы дорогое обслуживание;

высокая стоимость СМС-информирования;

требуется первоначальный взнос Дата актуализации 05.02.2019 14:02 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.