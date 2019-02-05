Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Технологические особенности технология 3D Secure Выпуск и обслуживание 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям не установлены Дополнительная информация СМС-информирование - 90 руб. ежемесячно;

срок действия карты - 2 года;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы дорогое СМС-информирование Особые ограничения карта для оплаты покупок через интернет Дата актуализации 05.02.2019 14:00 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.