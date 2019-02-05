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ТЭМБР-Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Интернет-карта

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
  • предоплаченная карта
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
не установлены
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 90 руб. ежемесячно;
  • срок действия карты - 2 года;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта для оплаты покупок через интернет
Дата актуализации
05.02.2019 14:00
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Интернет-карта» в 8 городах России
714
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
Сайт
www.tembr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 8
Банкоматы 4
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Телефоны
(495) 775-62-82