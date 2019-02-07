Енисейский Объединенный Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Подарочная
Visa Gift «Подарочная» — Енисейский Объединенный Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gift
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
Выпуск и обслуживание
0 ₽
срок действия карты - 1 год
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- номинал карты - от 300 до 15 000 руб.;
- срок действия -1 год;
- пополнение не предусмотрено
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- возможна только оплата покупок в магазинах и сети интернет
Дата актуализации
07.02.2019 15:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 29 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Красноярск
- Телефоны
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8 800 200-97-00 — единая справочная служба