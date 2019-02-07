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Енисейский Объединенный Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Подарочная

Visa Gift «Подарочная» — Енисейский Объединенный Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
  • Visa Gift «Подарочная» — Енисейский Объединенный Банк
  • Visa Gift «Подарочная» — Енисейский Объединенный Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gift
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
Выпуск и обслуживание
0 ₽

срок действия карты - 1 год

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • номинал карты - от 300 до 15 000 руб.;
  • срок действия -1 год;
  • пополнение не предусмотрено
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • возможна только оплата покупок в магазинах и сети интернет
Дата актуализации
07.02.2019 15:11
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 29 городах России
3 579
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
Адрес
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
Отделения и банкоматы
в вашем городе Красноярск
Отделения 9
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 200-97-00 — единая справочная служба