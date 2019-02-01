Обслуживание карты

Тип карты Visa Classic

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay

Cash Back 2% начисляется за покупки в категории «Кафе быстрого питания,кинотеатры, магазины игрушек» (макс. - 2 000 руб. в месяц)

Мультивалютная карта картсчета в рублях, долларах США, евро

Начисление процентов на остаток средств на счете если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб: 7% - при остатке на счете от 10 тыс. руб., 5% - более 500 тыс. рублей; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей - 1%; при остатке менее 10 000 руб. проценты не начисляются от 1% до 7%

Начисление процентов на остаток средств на счете если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 долл.., 0,15% - более 7 500 долл.; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей (эквивалент) - 0,1%; при остатке менее 150 долл. проценты не начисляются от 0,1% до 0,25%

Начисление процентов на остаток средств на счете если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 евро., 0,15% - более 7 500 евро; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей (эквивалент) - 0,1%; при остатке менее 150 евро проценты не начисляются от 0,1% до 0,25%

Выпуск и обслуживание 39 - 500 ₽ со 2-го года: 0-468 руб.; по выбору клиента за обслуживание единовременно за весь срок действия карты (2 года) взимается 500 руб. или 39 руб. в месяц, при совершении покупок на сумму не менее 5 000 руб. ежемесячная плата не взимается

Выпуск и обслуживание 1 - 12 $ со 2-го года: 0-12 долл.; по выбору клиента за обслуживание единовременно за весь срок действия карты (2 года) взимается 500 руб. (эквивалент) или 1 долл. в месяц, при совершении покупок на сумму не менее 5 000 руб. (эквивалент) ежемесячная плата не взимается

Выпуск и обслуживание 1 - 12 € со 2-го года: 0-12 евро; по выбору клиента за обслуживание единовременно за весь срок действия карты (2 года) взимается 500 руб. (эквивалент) или 1 евро в месяц, при совершении покупок на сумму не менее 5 000 руб. (эквивалент) ежемесячная плата не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.

Лимиты по операциям на территории РФ: до 300 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 100 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 250 000 руб. в сутки - безналичные операции

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям на территории РФ: до 200 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 300 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 50 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 150 000 руб. в сутки - безналичные операции; до 1 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям на территории РФ: до 200 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 300 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 50 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 150 000 руб. в сутки - безналичные операции; до 1 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)