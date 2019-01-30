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Братский АНКБ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Maestro / Electron (моментальные)

MasterCard Cirrus/Maestro — Братский АНКБ
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
  • MasterCard Cirrus/Maestro — Братский АНКБ
  • Visa Electron — Братский АНКБ
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Electron Instant Issue
  • Mastercard Maestro Instant Issue
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
100 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 10 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
  • 0% - в банкоматах партнерской сети ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
  • 0,5% - в ПВН партнерской сети ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование "базовый" пакет - бесплатно, "полный" пакет - 175 руб. в год;
  • технология 3D Secure - 125 руб. в год;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах партнерской сети ВТБ;
  • пониженная комиссия за снятие в ПВН банков-партнеров
Дата актуализации
30.01.2019 11:35
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Maestro / Electron (моментальные)» в 5 городах России
1 727
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Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
Адрес
665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
Отделения и банкоматы
в вашем городе Братск
Отделения 2
Банкоматы 5
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Телефоны
(3953) 41-63-64