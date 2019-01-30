Братский АНКБ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Maestro / Electron (моментальные)
MasterCard Cirrus/Maestro — Братский АНКБеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Electron Instant Issue
- Mastercard Maestro Instant Issue
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
100 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 10 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах партнерской сети ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
- 0,5% - в ПВН партнерской сети ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование "базовый" пакет - бесплатно, "полный" пакет - 175 руб. в год;
- технология 3D Secure - 125 руб. в год;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах партнерской сети ВТБ;
- пониженная комиссия за снятие в ПВН банков-партнеров
Дата актуализации
30.01.2019 11:35
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Maestro / Electron (моментальные)» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
- Адрес
- 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Братск
- Телефоны
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(3953) 41-63-64