Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Electron Instant Issue

Mastercard Maestro Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 100 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 10 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) - за пределами РФ

0% - в банкоматах партнерской сети ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ

0,5% - в ПВН партнерской сети ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование "базовый" пакет - бесплатно, "полный" пакет - 175 руб. в год;

технология 3D Secure - 125 руб. в год;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах партнерской сети ВТБ;

пониженная комиссия за снятие в ПВН банков-партнеров Дата актуализации 30.01.2019 11:35 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.