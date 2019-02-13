Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете остаток денежных средства на счете до 29 999,99 руб. - 0% годовых, от 30 000 руб. до 300 000 руб. - 5% годовых, от 300 000 и выше - 1% годовых от 1% до 5% Выпуск и обслуживание 720 ₽ со 2-го года плата взимается по 60 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 20 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

плата за неразрешенный овердрафт - 24% годовых;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток собственных средств Минусы крупная комиссия за снятие в кассах сторонних банков;

платное снятие в ПВН банка Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 09:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.