Московский Областной Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир Классическая
Мир — Московский Областной Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах СМП Банка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в ПВН СМП Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц; установка индивидуального платежного лимита - бесплатно
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 25 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах СМП Банка);
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- недорогое обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
08.02.2019 12:32
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 41 городе России
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Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 200-14-15 — единая справочная служба