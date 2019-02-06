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Национальный Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Базовая

Mastercard Standard — Национальный Стандарт
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Standard — Национальный Стандарт
  • Visa Classic — Национальный Стандарт
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • возможность привязки к Apple Pay / Google Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1,5% до 2,5%
1,5% годовых на среднемесячный остаток 30 000,01-180 000,00 руб., 2,5% годовых - свыше 180 000,01 руб.
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,8%

Снятие наличных в ПВН других банков

2,5%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
  • СМС-информирование - 59 руб., начиная со второго месяца / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банкоматах;
  • начисление процентов на рублевый остаток
Дата актуализации
06.02.2019 11:50
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Базовая» в 6 городах России
3 735
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Сайт
www.ns-bank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 28
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Телефоны
8 800 250-33-00 — единая справочная служба