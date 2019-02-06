Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможность привязки к Apple Pay / Google Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 1,5% годовых на среднемесячный остаток 30 000,01-180 000,00 руб., 2,5% годовых - свыше 180 000,01 руб. от 1,5% до 2,5% Выпуск и обслуживание 600 ₽ Выпуск и обслуживание 25 $ Выпуск и обслуживание 25 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,8% Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 долл. в день, 10 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 евро в день, 10 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

СМС-информирование - 59 руб., начиная со второго месяца / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банкоматах;

начисление процентов на рублевый остаток Дата актуализации 06.02.2019 11:50 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.