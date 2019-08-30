Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 3,5% годовых на среднемесячный остаток 150 000,01-1 500 000,00 руб., 5,5% годовых - свыше 1 500 000,01 руб. до 5,5% Выпуск и годовое обслуживание 12 000 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 300 $ Выпуск и годовое обслуживание 300 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 10 000 долл. в день, 50 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: 10 000 евро в день, 50 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 0 руб. / 0,7 долл. / 0,5 евро за операцию;

страхование выезжающих за рубеж, страхование от мошенничества по карте - бесплатно;

выпуск карты Priority Pass - бесплатно, одно посещение VIP-зала - 32 долл. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за получение средств с рублевого счета в сторонних банкоматах;

начисление процентов на рублевый остаток;

бесплатное СМС-информирование Минусы высокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 30.08.2019 13:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.