Дебетовая карта "Платиновый стандарт" в банке «Национальный Стандарт»
Mastercard Platinum — Национальный Стандартеще 3 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 12 000 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 300 $
- стоимость обслуживания 300 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5,5%
3,5% годовых на среднемесячный остаток 150 000,01-1 500 000,00 руб., 5,5% годовых - свыше 1 500 000,01 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
12 000 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
300 $
Выпуск и годовое обслуживание
300 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2,5%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 10 000 долл. в день, 50 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: 10 000 евро в день, 50 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 0 руб. / 0,7 долл. / 0,5 евро за операцию;
- страхование выезжающих за рубеж, страхование от мошенничества по карте - бесплатно;
- выпуск карты Priority Pass - бесплатно, одно посещение VIP-зала - 32 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за получение средств с рублевого счета в сторонних банкоматах;
- начисление процентов на рублевый остаток;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
30.08.2019 13:11
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платиновый стандарт» в 13 городах России
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Справочная информация
АО Банк «Национальный стандарт»
- Адрес
- 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
- ОГРН
- 1157700006650
- Сайт
- www.ns-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-33-00 — единая справочная служба