Премьер Базовый
- стоимость обслуживания от 0 до 6 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 88 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 76 €
- бонусная программа
- Visa Platinum
- чип
- другое
БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль;
- 0,5% от всех покупок;
При общей сумме транзакций более 30 000 руб. в месяц дополнительно начисляются:
- 7% в категории «Авто», «Развлечения», «Спорт и красота» (по выбору)
Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус":
- 6% от стоимости номера в отеле;
- 5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;
- 2% от стоимости авиабилетов;
- 7% от стоимости за аренду автомобилей и страховку для путешествий;
- 3% от стоимости тура;
2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски
до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка
- 500 руб. в месяц за обслуживание пакета;
- при среднемесячном балансе от 500 000 руб. плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 3% включительно
- 500 руб. в месяц за обслуживание пакета;
- при среднемесячном балансе от 300 000 руб. плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 3% включительно
- 500 руб. в месяц за обслуживание пакета;
- при среднемесячном балансе от 300 000 руб. плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 3% включительно
0%
0%
0% - до 150 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.
0% - до 150 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 200 руб.
0%
0%
0% - до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%, мин. 3 долл.
0% - до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 долл.
0%
0%
0% - до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%, мин. 3 евро
0% - до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 евро
- оформление страхового полиса клиенту, выезжающего за рубеж - бесплатно;
- две дополнительные бесплатные карты;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно
- не требуется
- не требуется
- наличие бонусной программы;
- возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие до 150 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
- карта оформляется в рамках пакета "Премьер Базовый"
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-58-598 800 500-58-80