Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип (моментально выдается неименная карта) Cash Back 0,7% до 20% от суммы покупок у партнеров программы "Щедрое солнце" (kartasolnce.ru);

0,7% от суммы прочих покупок макс. - 15 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 720 ₽ по 60 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах Промсвязьбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (0,5% в ПВН Промсвязьбанка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка;

скидки по программе "Фора-Бонус" Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы недорогое обслуживание карты;

наличие cash back;

возможна выдача неименной карты в день обращения Особые ограничения ежемесячная оплата комиссии за обслуживание Дата актуализации 04.02.2019 15:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.