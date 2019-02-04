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Щедрое солнце
Mastercard Gold «Щедрое солнце» — Фора-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 720 ₽
- cash back 0,7%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
(моментально выдается неименная карта)
Cash Back
0,7%
- до 20% от суммы покупок у партнеров программы "Щедрое солнце" (kartasolnce.ru);
- 0,7% от суммы прочих покупок
макс. - 15 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
720 ₽
по 60 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах Промсвязьбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (0,5% в ПВН Промсвязьбанка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- скидки по программе "Фора-Бонус"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- недорогое обслуживание карты;
- наличие cash back;
- возможна выдача неименной карты в день обращения
Особые ограничения
- ежемесячная оплата комиссии за обслуживание
Дата актуализации
04.02.2019 15:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Щедрое солнце» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба