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Фора-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Щедрое солнце

Mastercard Gold «Щедрое солнце» — Фора-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 720 ₽
  • cash back 0,7%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип

(моментально выдается неименная карта)

Cash Back
0,7%
  • до 20% от суммы покупок у партнеров программы "Щедрое солнце" (kartasolnce.ru);
  • 0,7% от суммы прочих покупок

макс. - 15 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание
720 ₽

по 60 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах Промсвязьбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб. (0,5% в ПВН Промсвязьбанка)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • скидки по программе "Фора-Бонус"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • недорогое обслуживание карты;
  • наличие cash back;
  • возможна выдача неименной карты в день обращения
Особые ограничения
  • ежемесячная оплата комиссии за обслуживание
Дата актуализации
04.02.2019 15:36
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Щедрое солнце» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 43
Банкоматы 36
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба