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Пенсионная Мир Премиальная
Мир Премиальная — Связь-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Бонусы
- для путешествий
- другое
программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета:
- 1 балл за каждые 100 руб. покупки
накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на оплату полной стоимости авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на остаток до 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 180 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 180 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- низкая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
04.02.2019 10:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир Премиальная» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба