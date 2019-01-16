Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Instant Issue

Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay Бонусы для путешествий

другое программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц; 6 баллов в категории "Путешествия" и 4 балла за прочие покупки в первые 2 календарных месяца с момента оформления карты;

3 балла в категории "Путешествия" и 2 балла за прочие покупки, начиная с 3-го месяца макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года Выпуск и обслуживание 99 - 1 299 ₽ со 2-го года: 0-1 200 руб. 99 руб. единоразово за выпуск карты;

100 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается, если за предыдущий месяц безналичный оборот по карте составил более 20 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

бесплатно в банкоматах АО "Альфа-банк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "РОСБАНК" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных с карты: до 150 000 руб. (до 75 000 руб. по моментальной) в день; со счета: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;

бонусная программа Минусы дорогое обслуживание карты при невыполнении требований бесплатности Дата актуализации 16.01.2019 17:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.