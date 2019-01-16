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Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Путевая

Visa Classic «Путевая» — Россельхозбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 99 до 1 299 ₽
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Instant Issue
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц;

  • 6 баллов в категории "Путешествия" и 4 балла за прочие покупки в первые 2 календарных месяца с момента оформления карты;
  • 3 балла в категории "Путешествия" и 2 балла за прочие покупки, начиная с 3-го месяца

макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года

Выпуск и обслуживание
99 - 1 299 ₽

со 2-го года: 0-1 200 руб.

  • 99 руб. единоразово за выпуск карты;
  • 100 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается, если за предыдущий месяц безналичный оборот по карте составил более 20 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • бесплатно в банкоматах АО "Альфа-банк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "РОСБАНК"
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных с карты: до 150 000 руб. (до 75 000 руб. по моментальной) в день; со счета: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;
  • бонусная программа
Минусы
  • дорогое обслуживание карты при невыполнении требований бесплатности
Дата актуализации
16.01.2019 17:22
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Путевая» в 1125 городах России
83 914
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба