Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Путевая
Visa Classic «Путевая» — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 99 до 1 299 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Бонусы
- для путешествий
- другое
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц;
- 6 баллов в категории "Путешествия" и 4 балла за прочие покупки в первые 2 календарных месяца с момента оформления карты;
- 3 балла в категории "Путешествия" и 2 балла за прочие покупки, начиная с 3-го месяца
макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года
Выпуск и обслуживание
99 - 1 299 ₽
со 2-го года: 0-1 200 руб.
- 99 руб. единоразово за выпуск карты;
- 100 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается, если за предыдущий месяц безналичный оборот по карте составил более 20 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- бесплатно в банкоматах АО "Альфа-банк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "РОСБАНК"
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных с карты: до 150 000 руб. (до 75 000 руб. по моментальной) в день; со счета: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;
- бонусная программа
Минусы
- дорогое обслуживание карты при невыполнении требований бесплатности
Дата актуализации
16.01.2019 17:22
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Путевая» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба