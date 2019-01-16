программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц; баллы начисляются за каждые потраченные 100 руб.:

7 баллов в категории "Путешествия" и 5 баллов за прочие покупки в первые 2 календарных месяца с момента оформления карты;

3,5 балла в категории "Путешествия" и 2,5 балла за прочие покупки, начиная с 3-го месяца

макс. количество баллов в месяц не ограничено при наличии хотя бы одной операции покупки в расчетном периоде, при этом после достижения порога в 20 000 баллов баллы начисляются по курсу 1,25 балла за 100 рублей покупок, срок действия баллов - 2 года