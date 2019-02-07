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Промсвязьбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

В движении

Mastercard World «В движении» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • другое

программа Кэшбэк: начисление бонусных баллов за расчеты по карте, которые в дальнейшем конвертируются в рубли (1 балл=1 рубль) в мобильном или интернет-банке:

  • 1-7 баллов за 100 руб. покупок спортивной направленности (коэффициент зависит от величины оборота);
  • 0,25 балла за 100 руб. прочих покупок;
  • макс. 3 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 1 год
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на сумму от 5 000,01 руб. (неснижаемый остаток)
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.

по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);
  • 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 69 руб. / 2 долл. / 2 евро ежемесячно;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% по операциям, совершенным в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
  • участие в ежегодном розыгрыше пакета участника мирового марафона и памятных подарков;
  • скидки в спортивных магазинах, аптеках, магазинах спортивного питания, а также у других партнеров банка;
  • карта платежной системы «Мир» открывается в рублях;
  • возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания с возможностью отмены платы;
  • бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • начисление процентов на остаток
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка;
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта для любителей спорта и бега;
  • доставка курьером
Дата актуализации
07.02.2019 15:36
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «В движении» в 137 городах России
94 487
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный