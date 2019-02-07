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- стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 22 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 22 €
- бонусная программа
на выбор
- Mastercard World
- Мир
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
- другое
программа Кэшбэк: начисление бонусных баллов за расчеты по карте, которые в дальнейшем конвертируются в рубли (1 балл=1 рубль) в мобильном или интернет-банке:
- 1-7 баллов за 100 руб. покупок спортивной направленности (коэффициент зависит от величины оборота);
- 0,25 балла за 100 руб. прочих покупок;
- макс. 3 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 1 год
со 2-го года: 0-1 188 руб.
по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц
со 2-го года: 0-24 долл.
по 2 долл. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 5 000 руб. (эквивалент) в месяц
со 2-го года: 0-24 евро
по 2 евро в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 5 000 руб. (эквивалент) в месяц
0% / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
- 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);
- 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
0%
1%, мин. 10 долл.
1%, мин. 10 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров)
1%, мин. 10 долл.
0%
1%, мин. 10 долл.
1%, мин. 10 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров)
1%, мин. 10 долл.
- СМС-информирование - 69 руб. / 2 долл. / 2 евро ежемесячно;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% по операциям, совершенным в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
- участие в ежегодном розыгрыше пакета участника мирового марафона и памятных подарков;
- скидки в спортивных магазинах, аптеках, магазинах спортивного питания, а также у других партнеров банка;
- карта платежной системы «Мир» открывается в рублях;
- возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
- не требуется
- не требуется
- невысокая стоимость обслуживания с возможностью отмены платы;
- бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров;
- начисление процентов на остаток
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка;
- дорогое СМС-информирование
- карта для любителей спорта и бега;
- доставка курьером
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный