Обслуживание карты Тип карты

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Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы другое программа Кэшбэк: начисление бонусных баллов за расчеты по карте, которые в дальнейшем конвертируются в рубли (1 балл=1 рубль) в мобильном или интернет-банке: 1-7 баллов за 100 руб. покупок спортивной направленности (коэффициент зависит от величины оборота);

0,25 балла за 100 руб. прочих покупок;

макс. 3 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 1 год Начисление процентов на остаток средств на счете на сумму от 5 000,01 руб. (неснижаемый остаток) 5% Выпуск и обслуживание 0 - 1 089 ₽ со 2-го года: 0-1 188 руб. по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 22 $ со 2-го года: 0-24 долл. по 2 долл. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 5 000 руб. (эквивалент) в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 22 € со 2-го года: 0-24 евро по 2 евро в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 5 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);

2% от суммы свыше 150 000 руб. в день Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 10 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 10 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день (комиссия за превышение лимита - 2% от суммы перерасхода), до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 10 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 10 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день (комиссия за превышение лимита - 2% от суммы перерасхода), до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 69 руб. / 2 долл. / 2 евро ежемесячно;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% по операциям, совершенным в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;

участие в ежегодном розыгрыше пакета участника мирового марафона и памятных подарков;

скидки в спортивных магазинах, аптеках, магазинах спортивного питания, а также у других партнеров банка;

карта платежной системы «Мир» открывается в рублях;

возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания с возможностью отмены платы;

бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров;

начисление процентов на остаток Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка;

дорогое СМС-информирование Особые ограничения карта для любителей спорта и бега;

доставка курьером Дата актуализации 07.02.2019 15:36 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.