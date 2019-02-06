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Подари жизнь Platinum

Visa Platinum «Подари жизнь» — Сбербанк России
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 15 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • в дизайне карты использованы рисунки детей, которым помогал фонд "Подари жизнь"
Бонусы
  • благотворительность
  • другое

  1. Перечисление пожертвований на счет фонда "Подари жизнь":

    • 50% платы за первый год обслуживания карты и 0,3% от сумм покупок из средств банка;
    • 0,3% от сумм покупок со счета держателя карты

  2. Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 "Спасибо" = 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

  • до 20% бонусов за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
  • 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
  • дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе;
  • срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
Выпуск и обслуживание
15 000 ₽

со 2-го года: 10 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 500 000 руб. в день, до 5 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • экстренная выдача наличных средств за рубежом - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
  • наличие бонусной программы;
  • эксклюзивный дизайн;
  • благотворительная программа
Минусы
  • дорогое обслуживание карты
Дата актуализации
06.02.2019 12:54
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подари жизнь Platinum» в 7235 городах России
130 736
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 546
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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