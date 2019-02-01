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Дебетовая Gold (пакет Онлайн)
Мир — Московский Кредитный Банкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 600 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 39 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 34 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- Мир
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;
- Garmin Pay для Visa
Бонусы
- благотворительность
- другое
МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):
- 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;
- 5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);
- 1% за покупки в других категориях;
- 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн
мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 3 000 баллов в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., проценты начисляются на остаток до 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
2 600 ₽
за пакет услуг "Онлайн"
Выпуск и обслуживание
39 $
2 600 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Онлайн"
Выпуск и обслуживание
34 €
2 600 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Онлайн"
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);
- 0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц)
Снятие наличных в ПВН других банков
250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);
- 0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);
- 0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 48 000 евро в день
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- 50% скидка на операции в МКБ Онлайн / МКБ Мобайл;
- возможен выпуск до 3-х бесплатных карт (1 карта Platinum и 2 карты Gold)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
Минусы
- дорогое обслуживание
Особые ограничения
- карта выпускается в пакете услуг "Онлайн";
- бесплатная доставка по Москве и Московской области
Дата актуализации
01.02.2019 09:36
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold (пакет Онлайн)» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-48-88 — единая справочная служба