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Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

UTair, тарифный план Оптимальный

Mastercard World «UTair» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 3 588 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • для путешествий

программа UTair Status: начисление бонусных миль за покупки по карте на сумму до 150 000 руб. в месяц, которые можно расходовать на наградные полеты или повышение класса обслуживания на рейсах авиакомпании UTair, на проживание в отелях и другие товары и услуги партнеров программы

  • 500 приветственных миль;
  • 1,5 мили за каждые потраченные 150 руб.;
  • макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 150 000 руб. в месяц (300 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.)
Выпуск и обслуживание
0 - 3 588 ₽

по 299 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из "минимальных требований":

  • среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 300 000 руб. и сумма покупок от 0 руб. в месяц;
  • среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 150 000 руб. и сумма покупок в месяц более 20 000 руб.;
  • сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 50 000 руб. и сумма покупок от 0 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 250 руб.;
  • 0% в банкоматах банка Траст;
  • 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • 3 дополнительные карты, полис ВЗР, консьерж-сервис - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание и выдача наличных в любых банкоматах при выполнении требований банка;
  • бонусная программа
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 12:54
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 87
Банкоматы 292
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба