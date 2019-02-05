программа UTair Status: начисление бонусных миль за покупки по карте на сумму до 150 000 руб. в месяц, которые можно расходовать на наградные полеты или повышение класса обслуживания на рейсах авиакомпании UTair, на проживание в отелях и другие товары и услуги партнеров программы

500 приветственных миль;

1,5 мили за каждые потраченные 150 руб.;

макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 150 000 руб. в месяц (300 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.)