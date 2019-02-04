Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (payWave) Samsung Pay/ Google Pay Бонусы для путешествий начисление бонусных баллов за покупки от 100 руб., которыми в дальнейшем можно компенсировать расходы на территории курорта и в онлайн-магазине "Роза Хутор" по курсу 1 балл = 1 руб. 1% за любые покупки;

4% за покупки в ТСП, принадлежащих ООО "Роза Хутор";

6% за покупки в ТСП, принадлежащих ООО "Роза Хутор" и обслуживаемых Связь-Банком срок действия баллов - 12 месяцев Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года Выпуск и обслуживание 0 - 1 100 ₽ со 2-го года: 0-1 200 руб. по 100 руб. в месяц, плата не взимается при сумме безналичных операций по оплате товаров и услуг не менее 30 000 руб. за предыдущий месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 180 руб.;

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 180 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимитов - 0,5% от суммы превышения) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка, комиссия 2% при совершении операций за рубежом в валюте, отличной от долларов США или евро;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;

бонусная программа;

предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты Минусы дорогое СМС-информирование Дата актуализации 04.02.2019 09:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.