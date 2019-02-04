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Роза Хутор
Visa Classic «Роза Хутор» — Связь-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 100 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Samsung Pay/ Google Pay
Бонусы
- для путешествий
начисление бонусных баллов за покупки от 100 руб., которыми в дальнейшем можно компенсировать расходы на территории курорта и в онлайн-магазине "Роза Хутор" по курсу 1 балл = 1 руб.
- 1% за любые покупки;
- 4% за покупки в ТСП, принадлежащих ООО "Роза Хутор";
- 6% за покупки в ТСП, принадлежащих ООО "Роза Хутор" и обслуживаемых Связь-Банком
срок действия баллов - 12 месяцев
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Выпуск и обслуживание
0 - 1 100 ₽
со 2-го года: 0-1 200 руб.
- по 100 руб. в месяц, плата не взимается при сумме безналичных операций по оплате товаров и услуг не менее 30 000 руб. за предыдущий месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 180 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 180 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимитов - 0,5% от суммы превышения)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 2% при совершении операций за рубежом в валюте, отличной от долларов США или евро;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;
- бонусная программа;
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
04.02.2019 09:55
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Роза Хутор» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба