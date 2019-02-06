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Кредит Урал Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Золотая

MasterCard Gold — Кредит Урал Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 2 300 до 2 400 ₽
  • cash back до 10%
  • MasterCard Gold — Кредит Урал Банк
  • Visa Gold — Кредит Урал Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможность привязки карт к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay/ Garmin Pay
Cash Back
от 1 до 10%

для карт платежной системы MasterCard:

  • 10% от суммы безналичной операции в категории «Кинотеатры»;
  • 2% от суммы безналичной операции в категории «АЗС»;
  • 1% от суммы безналичной операции в категории «Рестораны/Кафе/Бары»

Максимальная сумма вознаграждения - 3 000 руб.

Выпуск и обслуживание
2 300 - 2 400 ₽

2 400 руб. - стоимость карты с технологией PayPass

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0,5%, мин. 6 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,5%, мин. 6 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,5%, мин. 6 руб. в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в банкоматах, 200 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
  • неснижаемый остаток на счет - 0,5% от фактического остатка + 15 000 руб., по Mastercard Gold PayPass - 0,5% от фактического остатка, в валюте - 500 долл./евро;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах банка - 6 руб., в банкоматах сторонних банков - 0,85 у.е;
  • изменение ПИН-кода - 18 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • скидки при оплате товаров или услуг партнеров - участников программы привилегий "Город скидок+
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка;
  • наличие неснижаемого остатка;
  • высокая комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 12:34
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотая» в 1 городе России
1 828
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
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Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба