Кредит Урал Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Золотая
MasterCard Gold — Кредит Урал Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 2 300 до 2 400 ₽
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания от 34 до 36 $
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания от 30 до 31 €
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможность привязки карт к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay/ Garmin Pay
Cash Back
от 1 до 10%
для карт платежной системы MasterCard:
- 10% от суммы безналичной операции в категории «Кинотеатры»;
- 2% от суммы безналичной операции в категории «АЗС»;
- 1% от суммы безналичной операции в категории «Рестораны/Кафе/Бары»
Максимальная сумма вознаграждения - 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
2 300 - 2 400 ₽
2 400 руб. - стоимость карты с технологией PayPass
Выпуск и обслуживание
34 - 36 $
2 300 / 2 400 руб. с технологией PayPass (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
30 - 31 €
2 300 / 2 400 руб. с технологией PayPass (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0,5%, мин. 6 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5%, мин. 6 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,5%, мин. 6 руб. в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в банкоматах, 200 000 руб. в ПВН в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент) в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
100 000 руб. (эквивалент) в банкоматах, 200 000 руб. (эквивалент) в ПВН в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент) в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
100 000 руб. (эквивалент) в банкоматах, 200 000 руб. (эквивалент) в ПВН в день
Дополнительная информация
- неснижаемый остаток на счет - 0,5% от фактического остатка + 15 000 руб., по Mastercard Gold PayPass - 0,5% от фактического остатка, в валюте - 500 долл./евро;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах банка - 6 руб., в банкоматах сторонних банков - 0,85 у.е;
- изменение ПИН-кода - 18 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- скидки при оплате товаров или услуг партнеров - участников программы привилегий "Город скидок+
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия в банкоматах сторонних банков
Минусы
- комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка;
- наличие неснижаемого остатка;
- высокая комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 12:34
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотая» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
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(3519) 24-89-33 — справочная служба