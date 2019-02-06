Кредит Урал Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Классическая с индивидуальным дизайном
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 900 ₽
- стоимость обслуживания 13 $
- стоимость обслуживания 12 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки карт к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay/ Garmin Pay
Выпуск и обслуживание
900 ₽
со 2-го года: 600 руб. ; 300 руб. плата за выпуск карты с индивидуальным дизайном
Выпуск и обслуживание
13 $
со 2-го года: 600 руб. (эквивалент); за 1-ый год - 600 + 300 руб. (эквивалент) - где 300 руб. плата за выпуск карты с индивидуальным дизайном, 600 руб. плата за годовое обслуживание
Выпуск и обслуживание
12 €
со 2-го года: 600 руб. (эквивалент); за 1-ый год - 600 + 300 руб. (эквивалент) - где 300 руб. плата за выпуск карты с индивидуальным дизайном, 600 руб. плата за годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0,5%, мин. 6 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5%, мин. 6 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,5%, мин. 6 руб. в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 60 000 руб. банкоматах, 140 000 руб. в ПВН в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент) в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
60 000 руб. (эквивалент) в банкоматах, 140 000 руб. (эквивалент) в ПВН в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0,5%, мин. 6 руб. (эквивалент) в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
60 000 руб. (эквивалент) в банкоматах, 140 000 руб. (эквивалент) в ПВН в день
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах банка - 6 руб., в банкоматах сторонних банков - 0,85 у.е;
- изменение ПИН-кода - 18 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- скидки при оплате товаров или услуг партнеров - участников программы привилегий "Город скидок+
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- индивидуальный дизайн;
- невысокая комиссия в банкоматах сторонних банков
Минусы
- комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка;
- высокая комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 12:34
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая с индивидуальным дизайном» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
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(3519) 24-89-33 — справочная служба