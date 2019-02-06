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Кредит Урал Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Школьная

Visa Electron «Школьная» — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 840 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Electron
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки карт к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay/ Garmin Pay
Выпуск и обслуживание
840 ₽

плата за пакет услуг "Оптимальный"

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,5% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 6 лет
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск карты;
  • бесконтактная системы оплаты проезда;
  • бесплатное СМС-информирование;
Минусы
  • комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка
Особые ограничения
  • карта предназначена для оплаты: школьного питания, проезда на общественно городском транспорте, услуг дополнительного образования, товаров и услуг, сотовой связи;
  • карта может служить пропуском в школу
Дата актуализации
06.02.2019 12:50
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Школьная» в 1 городе России
1 665
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
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Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба