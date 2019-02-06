Кредит Урал Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Школьная
Visa Electron «Школьная» — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 840 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки карт к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay/ Garmin Pay
Выпуск и обслуживание
840 ₽
плата за пакет услуг "Оптимальный"
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,5% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 6 лет
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск карты;
- бесконтактная системы оплаты проезда;
- бесплатное СМС-информирование;
Минусы
- комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка
Особые ограничения
- карта предназначена для оплаты: школьного питания, проезда на общественно городском транспорте, услуг дополнительного образования, товаров и услуг, сотовой связи;
- карта может служить пропуском в школу
Дата актуализации
06.02.2019 12:50
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Школьная» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
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(3519) 24-89-33 — справочная служба