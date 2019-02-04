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Пакет услуг Зарплатный Премиальный

Мир Премиальная — Связь-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 3 300 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • Мир Премиальная — Связь-Банк
  • JCB Platinum — Связь-Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • чип
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета:

  • 300 приветственных баллов;
  • 1 балл за каждые 100 руб. покупки

накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на полную оплату авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,01% до 5%
5% годовых на остаток 5 000-300 000 руб., 0,01% годовых - на сумму менее 5 000 руб. и более 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 3 300 ₽

со 2-го года: 0-3 600 руб.

по 300 руб. в месяц; плата не взимается в первый месяц и далее при совершении покупок в предыдущем месяце на сумму от 20 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 180 руб.;
  • 0% в банкоматах банков-партнеров для карты Мир
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 180 руб.

Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно;
  • возможен перевод заработной платы на карту
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • бонусная программа;
  • начисление процентов на остаток;
  • возможно бесплатное обслуживание карты
Минусы
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта Мир Премиальная участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
04.02.2019 10:24
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пакет услуг Зарплатный Премиальный» в 65 городах России
36 644
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 23
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба