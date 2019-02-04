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Пакет услуг Зарплатный Премиальный
Мир Премиальная — Связь-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 3 300 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Мир Премиальная
- JCB Platinum
Технологические особенности
- чип
Бонусы
- для путешествий
- другое
программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета:
- 300 приветственных баллов;
- 1 балл за каждые 100 руб. покупки
накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на полную оплату авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,01% до 5%
5% годовых на остаток 5 000-300 000 руб., 0,01% годовых - на сумму менее 5 000 руб. и более 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 3 300 ₽
со 2-го года: 0-3 600 руб.
по 300 руб. в месяц; плата не взимается в первый месяц и далее при совершении покупок в предыдущем месяце на сумму от 20 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 180 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров для карты Мир
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 180 руб.
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно;
- возможен перевод заработной платы на карту
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;
- бонусная программа;
- начисление процентов на остаток;
- возможно бесплатное обслуживание карты
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- карта Мир Премиальная участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
04.02.2019 10:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пакет услуг Зарплатный Премиальный» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба