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Премиальная JCB Platinum Технологические особенности чип Бонусы для путешествий

другое программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета: 300 приветственных баллов;

1 балл за каждые 100 руб. покупки накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на полную оплату авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления Начисление процентов на остаток средств на счете 5% годовых на остаток 5 000-300 000 руб., 0,01% годовых - на сумму менее 5 000 руб. и более 300 000 руб. от 0,01% до 5% Выпуск и обслуживание 0 - 3 300 ₽ со 2-го года: 0-3 600 руб. по 300 руб. в месяц; плата не взимается в первый месяц и далее при совершении покупок в предыдущем месяце на сумму от 20 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 180 руб.;

0% в банкоматах банков-партнеров для карты Мир Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 180 руб. Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно;

возможен перевод заработной платы на карту Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;

бонусная программа;

начисление процентов на остаток;

возможно бесплатное обслуживание карты Минусы дорогое СМС-информирование Особые ограничения карта Мир Премиальная участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 04.02.2019 10:24 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.